Another great night for Simone Fontecchio. In the Jazz’s success over the Pistons, the blue winger produced 16 points in 29′.

For Fontecchio 6/12 from the field, 4/7 from 3, 2 rebounds, 1 steal. For Simone Fontecchio it is the fourth game in double figures in seven games.

🇮🇹 🎷 SIMO! 16 PTS & 2 REB per @simofonte13 and W for the @utahjazz who beat the Pistons!! pic.twitter.com/UrwYkA2OcU — NBA Italia (@NBAItalia) December 22, 2023

