the calendar of advances and postponements on DAZN and Sky up to the 4th day

Archived the draw for the Serie A 2023/24 calendar, the Lega Calcio through a press release communicated the calendar of advances and postponements that will be broadcast on DAZN and Sky until the fourth day.

1st Day

19/08/2023 Saturday 18.30 Empoli – Hellas Verona (Only on DAZN) 19/08/2023 Saturday 18.30 Frosinone – Naples (Only on DAZN) 19/08/2023 Saturday 20.45 Genoa – Fiorentina (Only on DAZN) 19/08/ 2023 Saturday 20.45 Inter – Monza (DAZN + Sky) 20/08/2023 Sunday 18.30 Rome – Salernitana (Only on DAZN) 20/08/2023 Sunday 18.30 Sassuolo – Atalanta (Only on DAZN) 20/08/2023 Sunday 20.45 Lecce – Lazio (DAZN + Sky) 20/08/2023 Sunday 20.45 Udinese – Juventus (Only on DAZN) 21/08/2023 Monday 18.30 Turin – Cagliari (DAZN + Sky) 21/08/2023 Monday 20.45 Bologna – Milan (Only on DAZN )

2nd Day

26/08/2023 Saturday 18.30 Frosinone – Atalanta (DAZN + Sky)  26/08/2023 Saturday 18.30 Monza – Empoli (Only on DAZN) 26/08/2023 Saturday 20.45 Hellas Verona – Rome (Only on DAZN) 26/08 /2023 Saturday 20.45 Milan – Turin (DAZN + Sky)  27/08/2023 Sunday 18.30 Fiorentina – Lecce (Only on DAZN) 27/08/2023 Sunday 18.30 Juventus – Bologna (Only on DAZN) 27/08/2023 Sunday 20.45 Lazio – Genoa (DAZN + Sky)  27/08/2023 Sunday 20.45 Naples – Sassuolo (Only on DAZN) 28/08/2023 Monday 18.30 Salernitana – Udinese (Only on DAZN) 28/08/2023 Monday 20.45 Cagliari – Inter ( Only on DAZN)

3rd Day

01/09/2023 Friday 18.30 Sassuolo – Hellas Verona (Only on DAZN) 01/09/2023 Friday 20.45 Rome – Milan (Only on DAZN) 02/09/2023 Saturday 18.30 Bologna – Cagliari (DAZN + Sky)  02/09 /2023 Saturday 18.30 Udinese – Frosinone (Only on DAZN) 02/09/2023 Saturday 20.45 Atalanta – Monza (DAZN + Sky)  02/09/2023 Saturday 20.45 Naples – Lazio (Only on DAZN) 03/09/2023 Sunday 18.30 Inter – Fiorentina (Only on DAZN) 03/09/2023 Sunday 18.30 Turin – Genoa (Only on DAZN) 03/09/2023 Sunday 20.45 Empoli – Juventus (DAZN + Sky) 03/09/2023 Sunday 20.45 Lecce – Salernitana ( Only on DAZN)

4a Giornata

16/09/2023 Saturday 15.00 Juventus – Lazio (Only on DAZN) 16/09/2023 Saturday 18.00 Inter – Milan (Only on DAZN) 16/09/2023 Saturday 20.45 Genoa – Naples (DAZN + Sky)  *  17/ 09/2023 Sunday 12.30 Cagliari – Udinese (DAZN + Sky)  09/17/2023 Sunday 15.00 Frosinone – Sassuolo (Only on DAZN) 17/09/2023 Sunday 15.00 Monza – Lecce (Only on DAZN) 17/09/2023 Sunday 18.00 Fiorentina – Atalanta (Only on DAZN) 17/09/2023 Sunday 20.45 Rome – Empoli (Only on DAZN) 18/09/2023 Monday 18.30 Salernitana – Turin (Only on DAZN)

In the meantime, the issue of television rights for Serie A 2024-29 remains open, so the League is also evaluating possible changes to the tender to attract more interesting offers.

Share this: Twitter

Facebook