From Zarata, the Euskadi, Navarra and La Rioja edition of Mondo Sonoro, we propose the following concerts to enjoy in our territory in the coming days.

you can consult our agenda here. These are our proposals for week 15 of 2023:

The Flatliners

Thu.13 Dabadaba · Donostia 20:00 · €15/18

Brute Magic + Fright

Ju.13 Black Box · Bilbao 21:00

Zalomon Grass

Ju.13 Last · Bilbao 21:00 · 10/13€

The Twin Souls

Ju.13 Central · Pamplona 20:00

Ma.18 On The Cloud · Bilbao

Mi.19 Dabadaba · Donostia

Robyn Hitchcock And Los del Huevos Band + Juárez

Vi.14 Bastero · Andoain 20:00 · €12

Rocio Marquez & Bronchio

Vi.14 Museo Guggenheim · Bilbao 22:00

Green Meadow + Telmo Train ft. Northasuna

Sat.14 Dabadaba · Donostia 20:00 · 12/15€

illegal

Vi.14 Central · Pamplona 20:00

Araba Distortion Fest: Soziedad Alcoholika + Puraposse + Josetxu Piperrak + Kaotiko + …

Sat.15 Buesa Arena · Gasteiz 17:00

Gray Merino + J Martina 2.0

Sat.15 Jimmy Jazz · Gasteiz 20:30 · 12/15€

The Magnetics

Sá.15 ​​HellDorado · Gasteiz 13:30

Sat. 15 Nave 9 · Bilbao 21:30 · 10/13€

Bala + The Sect + Helltzales

Sat.15 Santana 27 – Sala Blue – · Bilbao 21:30 · €12/15

Hey, Mertxe! + Monotonous

Sá.15 ​​Mendigo room · Barakaldo 21:30

Tears of blood

Vi.14 Coffee Theater · Bilbao 22:00

Sá.15 ​​Sanagustin Cultural Center · Azpeitia 22:30 + Ødei

Botarock IV: Capsule + The Grace of Dionysus + Friday

Sat.3pm Rock the Boot · Lizarra 9:00pm · 10/12€

GPS: Nat Simons

Sat.15 Stereo · Logroño 23:00 · €8

Radiocrimen + Free City

Sat.15 Coffee Theater · Bilbao 10:00 p.m

Levitation Room

Thu.16 Dabadaba · Donostia 20:00 · 12/15€

Mice

D0.16 Youth Center · Andoain 19:00 · €7