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See also Overnight trading: The three major U.S. stock indexes rebounded in a V-shape, the Nasdaq closed up 3.77%, and popular Chinese concept stocks collectively soared – yqqlm