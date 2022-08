On August 10, 2022, Samsung Electronics officially launched its new generation of breakthrough folding screen mobile phones – Samsung Galaxy Z Flip4 and Galaxy Z Fold4. With personalized appearance design, user-friendly functional experience and multi-faceted enhanced performance, the fourth-generation folding screen product released this time breaks the rules again, providing users with a wealth of innovative interaction methods, making daily life more colorful.





“Samsung Galaxy folding screen products are rooted in an open design concept, creating more new possibilities through personalized customization from the inside out. The new generation of folding screen products is an excellent result of Samsung’s joint efforts with world-class partners. The mobile experience far surpassing the previous ones will inject more vitality into the daily life of users.” said Roh Tae-wen, President of Samsung Electronics Mobile Communications Division, “Through unremitting efforts, Samsung has promoted the trend of folding screen products and once again consolidated its position in the industry. Today, this ‘advanced’ category has successfully won the love of millions of users around the world and has become the mainstream in the market.”

Samsung adheres to uncompromising craftsmanship standards, meticulously crafting every detail in its products, and truly focuses on upgrading the experience to ensure that consumers with different needs can find products that meet their needs. The Samsung Galaxy Z Flip4 continues the iconic design that is widely loved by users, while bringing a series of upgrades and innovations. On the basis of maintaining an ultra-lightweight design, it provides a more optimized video shooting experience, longer battery life (1), and rich and expandable customization options. The Samsung Galaxy Z Fold4 has become a representative of a stronger comprehensive experience. It is not only equipped with advanced imaging technology and a powerful processor, but also has an outstanding folding design, an immersive screen, and a PC-like convenient multitasking function. Again, more possibilities are offered to the user.

Samsung Galaxy Z Flip4: a super expressive tool that is both inside and outside

The Samsung Galaxy Z Flip4 has further upgraded many of the functions that users love, and it has become a handheld tool for users to express themselves. Its lightweight clamshell design is unique and, as always, brings a rich and differentiated experience to users.





Unfold the Samsung Galaxy Z Flip4 to a specific angle to enable vertical free shooting (2), and experience the fun of hands-free video shooting or creative self-portraits of multiple people from different perspectives. At present, this shooting mode has been adapted to users’ favorite mainstream applications (3). The Samsung Galaxy Z Flip4’s image improvement doesn’t stop there. With the upgraded external screen snap function, users can use the external screen and main camera to freeze higher-quality selfies. At the same time, when using the external screen snapshot to record video, you can also directly switch to the vertical interactive mode, freeing your hands without interrupting the recording process, providing more convenience for content creators. In addition, in the external screen snapshot function, users can now also enable portrait mode to take selfies, and can preview the picture in actual scale. It is worth mentioning that the upgraded camera of Samsung Galaxy Z Flip4 is supported by the Snapdragon® 8+ Gen 1 mobile platform, and the brightness of the image sensor is increased by 65%[(4),无论是在白天还是黑夜,拍出的照片和视频都能更清晰、更稳定。

三星Galaxy Z Flip4是一款真正解放双手的产品,依托外屏的升级,用户无需展开手机即可解锁更多便捷的功能体验。比如拨打电话、回复短信,打开或关闭Wi-Fi、蓝牙、飞行模式或手电筒,以及使用付款码进行支付等。

三星Galaxy Z Flip4内置3,700mAh(典型值)(5)大容量电池,方便用户能够进行更长时间的拍摄、观影和通话。超级加速充电功能的引入,可令三星Galaxy Z Flip4仅需约30分钟就能将电量充至50%(6),让用户可以从低电量状态快速恢复。

在工艺方面,更纤薄的铰链、超窄的边框、高级感十足的雾面玻璃背板和亮眼夺目的金属边框,令三星Galaxy Z Flip4在设计方面迈上了更高的台阶。不仅如此,三星Galaxy Z Flip4内外屏都拥有丰富的自定义选项,用户可以选择同时应用于两块屏幕的盖乐世主题,再配合不同的字体、图标和布局,轻松打造出专属自己的潮流风格。此外,用户还能用全新的时钟设计以及图片、GIF动图、视频(7)等装饰自己的外屏。

Galaxy Z Fold4:性能强劲的多任务处理引擎

三星Galaxy Z Fold4是三星持续创新的成果,也是三星迄今为止功能最全面的智能手机(8)。集合了三星在移动领域的众多创新,无论是处于展开、折叠或是立式交互模式下(9),三星Galaxy Z Fold4的功能体验均迎来大幅提升。除此之外,三星Galaxy Z Fold4搭载了Android 12L操作系统,该系统是谷歌专为包括折叠屏产品在内的大屏设备开发的安卓系统特别版本。





三星Galaxy Z Fold4升级了多任务处理功能,用户可以随时随地高效完成更多任务。全新升级的任务栏(10)布局与PC相似,因此,用户可以更加便捷地访问常用和最近使用过的APP。得益于全新的手势快捷分屏(11)功能,用户能够以更直观的操作方式开启多任务处理,并将APP从全屏模式切换至弹窗视图,或是通过手势将屏幕一分为二,以更丰富的方式进行多任务处理(12)。

超实用的S Pen(13)也进一步赋能多任务体验,带有专属插槽的立式保护壳(14)让S Pen与手机可以形影不离,便于用户随时记录内容或描绘灵感。

三星Galaxy Z Fold4搭载更强大的影像系统,包括升级至5000万像素的广角镜头和支持至高30倍空间变焦(15)的长焦镜头,以及拥有预览模式下被开启的更大的缩放导览、外屏预览、后置自拍等丰富的拍照模式,让用户可以利用折叠屏手机独特的形态,更加灵活地完成影像创作。同时,相比上一代产品,三星Galaxy Z Fold4的像素尺寸进一步增大、传感器亮度提升23%,配合更强劲的图像处理能力,可以让用户在夜间拍摄出更为清晰通透的照片。

三星Galaxy Z Fold4搭载的7.6英寸(直角)主屏幕(16)拥有更高的亮度,支持120Hz自适应刷新率(17),UDC屏下摄像头区域采用新的散射型亚像素排列,隐蔽性更好。用户可以通过专为大屏显示优化的APP阅读更多有趣内容,或是在立式交互模式下免手持观看喜欢的视频节目。对于其他APP,新升级的立式交互触控板(18)让用户可以在操控手机时无需打断正在展示的内容,即可完成播放、暂停、回放等视频操作,以及缩放内容等常用操作。

三星Galaxy Z Fold4搭载了性能强大的骁龙®8+ Gen 1处理器,同时支持超快速的5G网络(19),带来了更畅快的游戏体验。凭借更薄的铰链、更轻的重量以及更窄的边框,在折叠状态下,三星Galaxy Z Fold4能够以更宽幅的外屏(20)提供更好的单手操控体验。

通过不断突破界限,大胆创新,三星再一次由内而外地满足了消费者对耐用性的期待。产品的边框和铰链盖均采用了装甲铝材质,外屏和机身后盖则采用了Corning® Gorilla® Glass Victus®+玻璃,这也使得三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4成为了三星有史以来推出的最坚固的折叠屏产品(21)。三星通过优化屏幕结构,进一步提升了主屏面板的耐久度,有效降低外部冲击带来的损伤。三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4均支持IPX8(22)级防水,让用户在遇到降雨时无需过分担心。

三星Galaxy Buds2 Pro:出众设计 动听体验

与三星Galaxy Z系列折叠屏新成员一同推出的,还有焕新的旗舰耳机三星Galaxy Buds2 Pro —— 以创新的小巧体积,带来更身临其境的无线音频体验,是一款适用于日常生活中方方面面的耳机。





24 bit 高保真音频(23)能带来如水晶般澄澈的高动态范围音乐,让用户在聆听每一段悦耳间奏时感受音乐与身体的律动。三星无缝编解码器(24)(SSC HiFi)可以不间断地传输高质量音乐,搭配创新的同轴双扬声器,使声音的韵味愈发丰富。

符合人体工程学的创新耳塞设计不仅小巧紧凑,相较上一代体积缩小了15%(25),还通过巧妙的结构设计兼顾了舒适贴合与耳机防滑,成为健身人士的优秀运动伴侣。使用强大的主动降噪(ANC)功能(26)可随时接听电话,智能屏蔽外界噪音,三星Galaxy Buds2 Pro新品因此可以让用户在沉浸于自己的一方天地,倾听心声的同时,还能与世界保持紧密联系。

在使用智能平板电脑畅玩游戏或享受影音娱乐时忽然接到电话,三星Galaxy Buds2 Pro能通过用户的手指触碰将音频自动切换至手机。你可以将三星Galaxy Buds2 Pro连接到三星Galaxy智能手机、智能平板电脑和智能手表,以及三星智能电视等设备(27)。

“Galaxy for the Planet”可持续发展计划

自三星Galaxy S22系列问世伊始,三星就将再生材料运用于产品包装甚至是新品的硬件中,进一步践行“Galaxy for the Planet”可持续发展计划。今后三星将继续使用再生塑料,并与行业领先的可持续发展伙伴合作,共同研发新型材料。目前,三星Galaxy Buds2 Pro耳机使用的再生材料超过90%(28)。全新三星Galaxy Z系列的重要零部件采用了海洋塑料,外包装采用100%再生纸;与初代三星Galaxy折叠屏产品相比,新品在包装体积上减少了58%(29)。相当于今年减少约1万吨运输过程中产生的碳排放(30)。

发售信息

三星Galaxy Z Flip4的别致配色与充满高级感的机身设计相得益彰,共有“幽紫秘境”、“哥特太空”、“繁樱花园”和“蓝海假日” (31) 四款配色。三星Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition缤色定制版现已覆盖全球28个国家/地区,提供丰富的玻璃背板和金属边框选项,共75种图案可供选择,充分满足用户的外观个性化定制需求(32)。三星Galaxy Z Fold4推出三款靓丽配色,分别为空山绿、云粉金和铂萃黑(33)。三星网上商城还将特别推出Galaxy Z Fold4勃艮第红和高达1TB的存储空间版本(34)。

三星Galaxy Buds2 Pro共有三种柔和的中性新配色——哥特太空、冰雪浮绘与幽紫秘境,与新推出的三星Galaxy Z系列折叠屏手机在设计上相得益彰。

以上新品将于8月10日晚开启先行者计划,消费者可前往三星网上商城、三星京东自营官方旗舰店、天猫三星官方旗舰店以及指定线下授权体验店参与活动。

了解更多三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4的相关信息,请访问网站。

关于三星电子

三星以不断创新的思想与技术激励世界、塑造未来,重新定义电视、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、数码电器、网络系统、存储、系统集成电路、半导体代工制造及LED解决方案。更多最新信息,请登录Samsung Newsroom(三星新闻中心)。

