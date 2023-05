The meetings of La Stampa at the Book Fair: today Gialappa’s, Cassese and De Luca, tomorrow Murgia, Veltroni and De Gregorio

Dozens of meetings, interviews, comments. This will be the Turin Book Fair that will tell La Stampa every day both with live coverage of the events on the Lastampa.it website and with in-depth information on the newspaper on newsstands. We start today with Sabino Cassese, then at 4 pm Gialappa’s band followed by Erri De Luca. Tomorrow at 12 appointment with Michela Murgia, then with the former secretary of the Pd Walter Veltroni. In the afternoon at 4 pm it will be the turn of Concita De Gregorio.

Thursday 18

9.50 am Sabino Cassese, 11 am @mammadimerda with Enrica Tesio, 3 pm Norma Cerletti, 3.30 pm Max Angioni, 4 pm Gialappa’s Band, 4.30 pm Erri De Luca, 5 pm Enrico Camanni

Friday 19

10.30am Lidia Ravera, 11am Marco Missiroli, 11.30am Javier Cercas, 12pm Michela Murgia, 12.30pm Walter Veltroni, 1.30pm Beatrice Salvioni, 2pm Don Ciotti and Pif, 2.30pm Tridico, 2.30pm Francesca Cavallo, 3pm Maurizio De Giovanni, 3.30 pm Romana Petri, 4 pm Concita De Gregorio, 4.30 pm Felicia Kingsley, 5 pm Sabina Guzzanti, 5.15 pm Alessandro Cattelan, 5.30 pm Rosella Postorino, 6 pm Luigi Lo Cascio, 6.30 pm Nicola Lagioia

Saturday 20

10.30 am Gianrico and Giorgia Carofiglio, 11 am Andrea Colamedici and Maura Gancitano, 12 pm Mario Tozzi, 12.30 pm Benedetta Rossi, 1 pm Carlo Lucarelli, 1 pm Vincenzo Schettini, 1.30 pm Lorenza Gentile, 2 pm Cristiana Farina Screenwriter Mare fuori, 2.30 pm Gaia Tortora.

2.30-3.30 pm THE DIRECTOR ANSWERS THE READERS

3.30 pm Roberto Saviano, 4.15 pm Bernardo Valli, 4.30 pm Fabio Caressa, 5 pm Raf, 5.30 pm Malika Ayane, 6 pm Annalena Benini.

Sunday 21st

10.15am Luca Argentero, 10.30am Chiara Francini, 12.30pm Pera Toons, 1pm Elena Di Cioccio, 2.30pm Massimo Recalcati, 3pm Nino Frassica, 3.30pm Maccio Capatonda, 3.45pm Claudia Gerini, 3-5pm BOOKMINERS.

4.30pm Enrico Brizzi, 5.20pm Guido Catalano, 5.45pm Domenico Starnone, 7pm Milo Manara