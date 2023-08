Cycling, Italy’s squad for all specialties at the World Championships in Glasgow

The Cycling World Championships will take place in Glasgow from 3 to 13 August. It will be an almost historic event for two wheels, given that the rainbow jerseys of all disciplines will be awarded in Scotland: from the road to the track, passing through mountain biking, BMX, freestyle and finally even para-cycling

The blue delegation will be very numerous, given that 153 athletes have been summoned, who will be present in over 100 races. A world championship in which Italy hopes to be the protagonist not only among the seniors, but also in the youth categories (juniors and under 23)

A press conference was held today to present the World Championships in Mugello, where the Azzurri coaches Daniele Bennati, Marco Velo and Paolo Sangalli were also present. It was an opportunity to release the list of all those called up. Below you will find all specialty names by specialty.

ITALY COLLECTED WORLD CUP GLASGOW 2023

STREET MEN

ELITE

Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl – Trek

Alberto Bettiol – EF Education – Easypost

Daniel Oss – Totalenergies

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty

Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Simone Velasco – Astana Kazakhstan

UNDER 23

Francesco Busatto – Circus-King Uz-Technord

Davide De Pretto – ASD Ointment Euromobil Desiree Fior

Alessandro Romele – Colpack Ballan CSB

Nicolò Buratti – Bahrain World Tour Cycling Team Spc

Lorenzo Milesi – Team DSM

Dario Belletta – Team Jumbo-Visma Development Team

Alberto Bruttomesso – Cycling Team Friuli ASD

Joshua Epis – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

JUNIORS

Andrea Bessega – ASD Rinascita Ormelle

Filippo Cettolin – ASD Rebirth Ormelle

Luca Giaimi – Team F.Lli Giorgi-ASD

Simone Gualdi – Cycling School Dinners ASD

Juan David Sierra – Biringhello ASD cycling team

STREET WOMEN

ELITE

Elisa Balsamo – Lidl – Trek

Ilaria Sanguineti – Lidl – Trek

Chiara Consonni – GS Fiamme Azzurre/Uae Team

Elena Cecchini – GS Fiamme Azzurre/Team SD Worx

Silvia Persico – Uae Team

Eleonora Gasparrini – Uae Team

Soraya Paladin – Canyon Sram Racing

Barbara Guarischi – Team Sd Worx

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro/Fdj-Suez

JUNIORS

Federica Venturelli – Team Valcar

Eleonora La Bella – ASD Vo2 Team Pink

Alice Bulegato – ASD Breganze Millenium

Sara Piffer – ASD Breganze Cicloclub96

Marta Pavesi – Team Valcar

STOPWATCH

ELITE MEN

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Ganna – Ineos Grenadier

ELITE GIVES

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro/Fdj-Suez

Alessia Vigilia – Top Girls Sports Group

U23 MEN

Lorenzo Milesi – SMS Cycling Bv

Bryan Olivo – Cycling Team Friuli

DONNE JUNIOR

Federica Venturelli – Team Valcar

Alice Toniolli – ASD Breganze Millenium

JUNIOR MEN

Giaimi Luca – Team F.Lli Giorgi-ASD

Davide Donati – Trevigliese cycling ASD

MIXED TEAM RELAY

DONNE

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro/Fdj-Suez

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Silvia Persico – Uae Team

Alessia Vigilia – Top Girls Sports Group

MEN

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Alberto Bettiol – Ef Education – Easypost

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl-Trek

CYCLING YOUR TRACK

ENDURANCE MEN

Simone Consonni – Cofidis

Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – GS Blue Flames

Jonathan Milan – Bahrain-Victorious

Manlio Moro – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Michele Scartezzini – GS Blue Flames

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

SPRINTER MEN

Matteo Bianchi – Army Sports Center

Stefano Moro – GS Fiamme Azzurre/Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – ASD Cycling Team C5

Danilo Napolitano – Italian Cycling Federation

DONNE ENDURANCE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Lidl – Trek

Rachele Barbieri – GS Golden Flames

Chiara Consonni – GS Blue Flames

Vittoria Guazzini – GS Fiamme Oro

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Silvia Zanardi – Bepink-Golg

DONNE SPRINTER

Miriam Vece – Army Sports Centre/Valcar

MOUNTAIN BIKE

XCM MEN

Fabian Rabensteiner – Asd Easy Infinity

Samuele Porro – Asd Easy Infinity

Diego Rosa – Taddei Factory Team

Lorenzo Samparisi – KTM Alchemist Powered Brenta Brakes

Dario Cherchi – Cx Smp Team ASD

Juri Ragnoli – A.S.D. Fm Bike Factory Team

XCM GIVES

Claudia Peretti – Olympia Factory Team

Sandra Mairhofer – A.S.D. Granbike Velo Club

XCO MEN ELITE

Luca Braidot – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Daniele Braidot – Cs Carabinieri Olympia Vittoria

Juri Zanotti – Team Bmc

XCO WOMEN ELITE

Martina Berta – Army Sports Center

Giada Specia – Wilier-Pirelli Factory Team Xco

Chiara Teocchi – Army Sports Center

Greta Seiwald – Team Rockrider

XCO UNDER 23 MEN

Cristian Bernardi – Trinx Factory Team

Emanuele Bocchio Vega – ASD Rock Bike Team

Matteo Siffredi – Scott Libarna Racing Team ASD

Andreas Emanuele Vittone – KTM Protek Elettrosystem

XCO UNDER 23 WOMEN

Lucia Bramati – Trink Factory Team u23

Sara Cortinovis – Santa Cruz Rockshox Pro Team u23

XCO JUNIORS MEN

Gabriel Borre – KTM Protek Elettrosystem

Tommaso Bosio – Trevigliese cycling

Matteo Ceschin – Lee Cougan MTB

Elian Paccagnella – Junior Team Sudtirol ASV

XCO JUNIORS WOMEN

Marika Celestino – Scott Free Racing Team

Valentina Corvi – Trinx Factory Team

Elisa Lanfranchi – KTM Protek Elettrosystem

Giada Martinoli – Ju Green ASD Gorla Minore

TRIAL

ELITE

Lorenzo Castelnuovo – BMT Valsassina Amateur Sports Association

Marco Bonalda – Bmt Valsassina Motor Base Mbros Scott

Diego Crescenzi – Lactic Acid Mtb Passo Corese ASD

Marco Nardinocchi – Mondobici

JUNIORS

Michel Negrini – Amateur Sports Association VC Courmayeur Mont Blanc

Cristian Bursi – MC Lazzate Asd Sez.Biketrial

BMX FREESTYLE

Alessandro Barbero – A.S.D. Pro Bike Riding Team

DOWNHILL

ELITE MEN

Loris Revelli – Canyon Collective Pirelli

Davide Palazzari – Asd After Skull

JUNIOR MEN

Christian Hauser – Union Mtb Team

ELITE GIVES

Veronika Widmann – AS Dilettantistica Bmx Team Alto Adige South Tyrol

Gloria Scarsi – Team Canyon Collective (Cllctv) Dainese

Eleonora Farina – Ms Mondraker Team

JUNIOR DONNE

Clarissa Carzolio – Ancillotti Factory Team

BMX RACING

ELITE

Martti Sciortino – Bmx Ciclistica Olgiatese ASD

Giacomo Fantoni – Team Bmx Verona

Giacomo Gargaglia – Just Bmx Asd

UNDER 23

Marco Radaelli – Team Bmx Garlate

Leonardo Cantiero – Team Bmx Verona

Tommaso Gasparoli – Team Bmx Verona

Mattia Happacher – Geo&Tex Trentino Packaging Bell

Francesca Cingolani – Montmelian Bmx

JUNIORS

Albert Groppo – Bmx Creazzo

Tommaso Frizzarin – Just Bmx

Alessandro Bielli – Bmx Ciclistica Olgiatese

PARA CYCLING TRACK

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Elena Bissolati – Biesse – Carrera

Ilaria Brugnoli – Restart Sport Academy

Francesco Ceci – ASD Piceno Cycling Team

Luca Chiesa – Mg.K Vis-Dal Colle-Reartu

Chiara Colombo – Comolake Team

Claudia Cretti – Team Equa

Alice Gasparini – Pink Wave

Stefano Meroni – Trivium ‑ Froggy Team

Michele Pittacolo – Pittabike ASD

Andrea Tarlao – Team Equa

PARACYCLING STRADA

Katia Aere – Trivium – Froggy Team

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Roberta Amadeo – Bee And Bike

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Lorenzo Bernard – Team Equa

Riccardo Cadei – Team Equa

Simona Canipari – Active Team The Lioness

Luca Chiesa – Mg.K Vis-Dal Colle-Reartu

Diego Colombari – Polisportiva Passo Asd Odv

Fabio Colombo – Comolake Team

Fabrizio Cornegliani – Team Equa

Davide Cortini – Restart Sport Academy

Giorgio Farroni – Nature And Sport

Alice Gasparini – Pink Wave

Christian Giagnoni – Active Team The Lioness

Antonella Incristi – Trivium – Froggy Team

Giancarlo Masini – Nature and Sport

Luca Mazzone – Aniene Rowing Club

Federico Mestroni – Tigullio Handbike Team

Tiziano Monti – Restart Sport Academy

Luisa Pasini – Team Equa

Martino Pini – Team Equa

Michele Pittacolo – Pittabike ASD

Davide Plebani – GS Golden Flames

Francesca Porcellato – GC Open-Olmedo

Angela Procida – Restart Sport Academy

Fabio Radrizzani – Tigullio Handbike Team

Omar Rizzato – Active Team The Lioness

Giulia Ruffato – Restart Sport Academy

Andrea Tarlao – Team Equa

Mirko Testa – Active Team The Lioness

Paolo Toto – Team Go Fast

Ana Maria Vitelaru – Team Equa

PHOTO: LaPresse

