The National Registry of Civil Status reported that 1,925 candidates registered in Chocó, discriminated as follows: eight candidates for the governorship, 148 candidates for mayoralties, 111 candidates for the Departmental Assembly and 1,658 candidates for municipal councils.

These are the 148 candidates for mayoralty in Chocó:

acandi

Ana Graciela Arbeláez Complaint, Curator

Emilia Bello Alta Miranda, Pact for Acandí

Luis Fernando Martinez Perez, Liberal

Rosa Elena Pérez Guerrero, Democratic Pole

high baudó

Ariel Salazar Sarco, Interethnic Pact

Claudio Emir Londono Mosquera, The U

Fredys Palacios Ramírez, Green Alliance

Jair Mosquera Córdoba, Colombia Human

Walintong Henry Payán Garcés, Rebirthing Colombia

I attract

Ana Milena Hinojoso, United Towards Progress

Davinson Ibargüen Palomeque, Development Model Municipality

Euclides Pino Córdoba, More

Heiler Chaverra Palacios, United for Change

Bagado

Edwin Alberto Rentería Rentería, Moves Us

Harol Diddier Córdoba Castro, Curator

José Antonio Rentería Rodríguez, New Liberalism

Juan Bautista Mosquera Lloreda. Democrat

María Lucila Rentería Rodríguez, Green Alliance

Marinela Palomeque Serna, More Progress For Bagadó

Pedro Pablo Murillo Murrí, Citizen Force

Solano Bay

Aduladel Murillo Potes, New Liberalism

Diego Vidal Rojas, Human Colombia

Dimar Torres Benitez, Democrat

Faustino Murillo Ramírez, Historical Pact

Freddy Alberto Moreno Urrutia, Inclusion and Progress

Jairson Leonel Valencia Pinilla, Radical Change

Luis Alfonso Lozano Bermúdez, Rebirthing Colombia

Omar Francisco Vidal Rojas, Liberal

Bojayá

Abid Manuel Romaña Mena, Independent

Hailton Perea Chaverra, Liberal

Lucio Asprilla Palacios, Democrat

Canton of São Paulo

Alexander Palacios Maturana, Radical Change

Ángel Otabio Mosquera Hurtado, Ecologist

Lewis Mosquera Hurtado, Green Alliance

Luis Berneris Hurtado Hurtado, New Horizon

Pedro Pablo Murillo Murri, Citizen Force

Carmen de Atrato

Gonzalo de Jesús Ríos Valderrama, Democratic Center

Jaime Arturo Herrera Maya, Liberal

Jorge Iván Bedoya Montoya, La U, Asi and La Paz Force

María Lucely Taborda Taborda, Democratic Pole

Carmen del Darien

Adam Cordoba Palacios, ASI

Dawinson Valoyes Moreno, United We Are More

German Antonio Marmolejo Renteria, ADA

José Aron Casas Beitar, We Are All Colombia

Ricauter Cuesta Blandon, Liberal

certificate

Angel Maria Palacios Mosquera, Liberal

Edwar Antonio Moreno Mosquera, Our Priority

Marin Enrique Tello Hinestroza, Radical Change

Marlidis Palacios Palacios, Green Alliance

Condoto

Gustavo Elías Hincapié Mosquera, The U

Jose William Hurtado Mosquera, Liberal

Marcelo Torres Ibargüen, Curator

Istmina

Beymar Alexander Mosquera Borja, United Coalition

Dhaian Miguel Mosquera Valencia, Green Alliance

Edwin Andrés Mosquera Sánchez, Together for Change

Jaison Mosquera Sánchez, Radical Change

Jhonar Alexander Mosquera Murillo, Liberal

Luis Ernesto Mosquera Asprilla, We Are All Colombia

Light Mery Murillo Carrasco, More

María Paula Rivas Asprilla, Curator

Jurado

Denio Jimenez Rivas, Pure Heart by Sworn

Jhuver Antonio González Rivera, Liberal

San Juan coastline

Santiago Ibargüen, Resurgent Colombia

Manuel Orlando Caceres Zuniga, Radical Change

Jhon Jairo Gutiérrez Pretel, ADA

Milton Mena Moreno, Historic Pact

Pedro Arias

Ingrid Rodallega, Peace Force

I cry

Enrique Ledezma Ramos, On the Move

Luz Stella Serna Moreno, Change comes to serve

Heisler Marcel Valoyes Mena, Liberal

Yohan Yessy Machado Rodriguez, More

Medium Atrato

Francisco José Perea Cuesta, Radical Change

Graciela Moreno Moya, Rebirthing Colombia

Victor Antonio Ortiz Santos, Mais

Yair Diomedes Cuesta Córdoba, Liberal

Medium Baudó

Amadeo Garcés Valencia, Ecologist

Ángel Victorio Zúñiga Ibargüen, New Liberalism

Carlos César Potes Perea, Radical Change

Luis Fabio Potes Angulo

Wilton Rubio Abadía, Liberal

middle san john

Eduard Alonso Murillo Murillo, Political Coalition

Herlis Bonilla Caicedo, Colombia Human

Isabel Valencia Asprilla, Dignity of Medio San Juan

Jhon Leivinson Cruz Aguilar, MAIS

Novita

Alberto Williams Rivas Asprilla, Nóvita Prospero and Paz

Tulio Antonio Hurtado Ibargüen, Liberal

nuqui

Guillermo Mena Marmolejo, The UY Force of Peace

Ruben Prado Asprilla, Liberal

Wilman Perea Pandales, On the Move

Quibdó

Alan Yesid Mosquera Palacios, A Different Future

César Antonio García Sánchez, Capital Force

Danny Mercedes Moreno Córdoba, Liberal

Darwin Lozano Murillo, Ecologist

Donaldo Enrique Córdoba Londono, The U

Harold Mosquera Rengifo, Harold We Are All

Hector Trujillo Chaverra, ASI

Jáder Cuesta Hinestroza, Dignity and Commitment

Jesús Omar Rentería Borja, On The Move

Juan Carlos Blanco Córdoba, Renaissance Colombia

Luis Gregorio Moreno Mosquera, Historical Pact

Modesto Serna Córdoba, Citizen Force

Rafael Andrés Bolaños Pino, Green Alliance

Santiago Blandón Rivas, National Salvation

Wagner Oneill Mosquera Palacios, Polo Democrático

Iro River

Carlos Yair Palacios Palacios, People In Motion

Luis Henry Rodríguez Ramírez, Indigenous Authorities

Wilber Antonio Sánchez Mosquera, Radical Change

Rigoberto Mosquera Mosquera, Liberal

Quito River

Eulises Palacios Cabrera, Radical Change

Fedra Ivonne Palacios Rivas, Liberal

José Cleider Palacios Palacios, The U – Force of Peace

Juan David Palacios Palacios, Mais

Dirty river

Alexander López Moreno, Green Alliance

Alexis Rentería Palacio, Historical Pact

Ángel Plinio Chaverra Pacheco, Renaissance Colombia

Feliciano Mena Córdoba, Love for Riosucio

Jhon Fredy Ibargüen Mosquera, Rebirthing Colombia

José Gil Ibargüen Córdoba, National Salvation

Juan Moreno Mena, Radical Change

Marino Córdoba Berrío, MAIS

Nemesio Salas Pérez, New Liberalism

San Jose del Palmar

Jheisson Andrés Mosquera Jordan, Radical Change

Jhon Fredy Rojas Ospina, Mais

León Fabio Marín Moncada, Conservative

Monica Milena Escobar Arias, ADA

Yeison Leandro Guevara Cañaveral, Green Alliance

Zip

Danilo Juan Ramos, Radical Change

Jairo Antonio Murillo Bedoya, Liberal

Jhacksson Arbey Arboleda Tovar, Curator

Jhon Guainer Bedoya Murillo, Democrat

That’s it

Ana Yanci Rodriguez Perea, Radical Change

Deisner Luis Palacios Mosquera, Democratic Center

Jesús Hamilton Perea Peña, United By Tado

Juan Carlos Palacios Agualimpia, Liberal

Mancio Anilio Agualimpia Caicedo, Colombia Fair Free

Manuel Eugenio Agualimpia Hinestroza

Sócrates Kuri Perea, On the Move

A guide

Edier de Jesus Bolivar Lausanne, Liberal

Evert Smith Urrego González, Peace Force

José Omar Machado Palacios, Citizen Force

Marlon Alberto Gil Salinas, United We Are More

Pan American Union

Ana Doris Mosquera Aguilimpia, New Liberalism

Fernando Perea Murillo, The U

Geyson Copete, We Are All The Union

Jhon Fredy Murillo Córdoba, Liberal

Orlando Emiro Palacios Perea, Independent

Somer Almirck Carvajal Valoyes, Colombia Humana

