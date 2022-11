Team by team, everything you need to know about the squads that will face each other in Qatar

Mario Ruggiero

Here we are! Four days and the World Cup begins in Qatar. Let’s get to know the eleven type of each of the 32 teams present.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Franco, Gruezo, M. Caicedo; Plata, E.Valencia, Estrada. Ct: Alfaro.

Best result: Round of 16 (2006)

Stella: Ender Valencia.

Ballots: Franco/Cifuentes; Road/Ibarra.

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf, Asad; Afif, Almoez Ali. Ct: Sanchez.

Best result: first participation in the final stage.

Stella: Afif

Ballots: Salman/Khoukhi; Hatem/Waad; Ali/Muntar.

WHEN (3-4-1-2): feather key; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, F. De Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Depay, Bergwin. CT: Van Gaal.

Best result: second place (1974, 1978, 2010).

Stella: Depay.

Ballots: Timber/de Ligt;

Berghuis/Koopmeiners; Gakpo/Klaasen.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; F.Mendy, Koulibaly, Diallo, Ballo-Tour; P. Gueye, I. Gueye, P. Sarr; I.Sarr, Day, Mann. Ct: Cisse.

Best result: quarterfinals (2002).

Stella: Mané (injured, may not play several games. Pronto Diatta).

Ballots: F.Mendy/Sabaly; Ballo-Toure/Jacobs; Manè/Diatta.

ENGLAND (3-4-2-1): Pickford; Stones, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Shaw; Foden, Sterling; Kane. C.t.: Soutghate.

Best result: Winners (1966).

Stella: Kane.

Ballots: Alexander-Arnold/Trippier; Foot/Mount/Saka.

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Moharrami, Kanaani, Hosseini, Hajsafi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Torabi, Ghoddos, Taremi; Azmoun. Ct: Queiroz

Best result: always eliminated in the first round

Stella: Taremi

Ballots: Hajsami/Mohammadi; Ghoddos/Nourallahi; Azmoun/Ansarifard

WALES (3-4-2-1): Hennessey; Ampadu, Rodon, B.Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, N.Williams; D.James, Johnson; Bale. C.t: Page.

Best result: Quarterfinals (1958). Wales return to a World Cup after 64 years.

Stella: Bale.

Ballots: Moore/Johnson.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, DePaul; Messi, L. Martinez, Di Maria. Ct: Scaloni.

Best result: winners (1978 and 1986).

Stella: Messi.

Ballots: Paredes/Fernandez; DePaul/MacAllister.

SAUDI ARABIA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno; Bahebri, Al-Najei, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan. Ct: Renard.

Best result: Round of 16 (1994).

Stella: Salem Al-Dawsari.

Ballots: Al-Najei/Asiri.

MEXICO (4-3-3): Ochoa; K. Alvarez, Montes, Moreno, Arteaga; Rodriguez, E. Alvarez, Guardado; Alvarado, Jimenez, Lozano. Ct: Martino.

Best result: quarter-finals (1970 and 1986).

Stella: Lozano.

Ballots: Alvarado/Vega.

POLAND (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Cash, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Milik. Ct: Michniewicz.

Best result: third place (1974 and 1982).

Stella: Lewandowski.

Ballots: Cash/Bereszynski; Zurkowski/Bielik.

FRANCE (3-4-1-2): Crying; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Tchouameni, Rabiot, T.Hernandez; Griezmann; Benzema, Mbappe. Ct: Deschamps.

Best result: two-time world champion (1998 and 2018).

Stella: Mbappe.

Ballots: Koundé/Saliba.

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Degenek, Wright, Behich; Mooy, Irvine; Leckie, Hrustic, Boyle; Duke. C.t.: Arnold.

Best result: round of 16 (2006).

Stella: Mooy.

Ballots: Wright/Rowles; Hrustic/McGree; Duke/Maclaren.

DENMARK (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Ct: Wheelman.

Best result: quarterfinals (1998).

Stella: Eriksen.

Ballots: Kristensen/Wass.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Drager, Bronn, Talbi, Abdi; Chaalali, Skhiri, Laidouni; Sliti, Khazri, Msakni. Ct: Kadri.

Best result: never made it past the first round.

Stella: Khazri.

GERMANIA (4-2-3-1): News; sweeper, rudiger, column, space; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; T Muller. CT: Flick.

Best result: four-time winners (1954, 1974, 1990, 2014).

Stella: Yes.

Ballots: Kehrer/Hofmann; Goretzka/Gundogan; Musiala/Havertz.

SPAIN (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba; Carlos Soler, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct: Luis Enrique.

Best result: Winners (2010).

Stella: Pedri.

Ballots: Carlos Soler/Koke; Sarabia/Ansu Fati.

COSTA RICA (4-2-3-1): Navas; Fuller, Duarte, Calvo, Oviedo; Borges, Tejeda; Torres, Bryan Ruiz, Bennette; Campbell. Ct: Suarez.

Best result: quarterfinals (2014).

Stella: Navas.

Ballots: Oviedo/Matarrita; Bennette/Contreras.

JAPAN (4-2-3-1)Tomiyasu, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Minamino. Ct: Moriyasu.

Best result: round of 16 (2002, 2010, 2018).

Stella: Kamada.

Ballots: Itakura/Sakai; Doan/Maeda.

BELGIUM (3-4-2-1): Courtois; Dedoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. C.t.: Martinez.

Best result: third place (2018). Stella: DeBruyne.

Ballots: Dedoncker/Debast; Meunier/Castagne.

CROATIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic. C.t.: Dalic.

Best result: second place (2018).

Stella: Modric.

Ballots: Lovren/Sutalo; Barisic/Sosa; Vlasic/Pasalic.

CANADA (4-4-2): Boryan; Johnston, Vitoria, K.Miller, Adekugbe; Hoilett, Hutchinson, Eustaquio, A. Davies; Larin, David. Ct: Herdman.

Best result: first round (1986).

It is the second participation in the world championship. Stella: David.

Ballots: Vitoria/Waterman; Hutchinson/Piette; Hoilett/Buchanan.

MOROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Dari, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct: Regragui.

Best result: Round of 16 (1986).

Stella: Ziyech.

Ballots: From/Aguerd; Amallah/Chair/Sabriri.

BRAZIL (4-2-3-1): Allison; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Leaf, Neymar, Vinicius jr; Richardson. Ct: Tite.

Best result: winners five times (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Stella: Neymar.

Ballots: Alex Sandro/Alex Telles; Vinicius jr/Paquetà; Richarlison/Gabriel Jesus.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Savic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic. CT: Stojkovic.

Best result: Round of 16 (1998).

Stella: Vlahovic.

Ballots: Savic/Veljkovic.

SWITZERLAND (4-2-3-1): Summer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, G. Genealogy; Shaqiri, Zachary, Vargas; The penis. Ct: Yakin.

Best result: quarterfinals (1934, 1938, 1954).

Stella: Shaqiri.

Ballots: Zakaria/Sow; Embolo/Seferovic.

CAMEROON (4-3-3): A. Onana; Fai, Castelletto, Cowboy, Ear; Hongla, Anxiety, Gout; Choupo-Mouting, Abubakar, We Will Lead. Ct: Song. Best result: quarterfinals (1990).

Stella: Choupo-Mouting.

Ballots: Ekambi/Ngamaleu Store.

PORTUGAL (4-2-3-1): Rui Patricio; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Fernando Santos.

Best result: third place (1966).

Stella: Cristiano Ronaldo.

Ballots: Rui Patricio/Costa; Pepe/Pereira; Vitinha/Carvalho.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Torreira, De Arrascaeta; Cavani, Nunez. Ct: Alonso.

Best result: world champion (1930 and 1950).

Stella: Cavani.

Ballots: Gimenez/Coates; Torreira/Neighbor; Cavani/Suarez.

GHANA (4-1-4-1): Tree-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; My party; Suleman, Kudus, A.Awey, J.Awey; Williams. Ct: Addo.

Best result: quarterfinals (2010).

Stella: Thomas Partey.

Ballots: Mensah.

SOUTH KOREA (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Tae-Hwan, Kwon Kyung-Won, Kim Min-jae, Chul Hong; Hwang In-Beom, Son Jun-Ho; Lee Jae-Sung, Jeong Woo-Yeong, Hwang Hee-Chan; Heung-Min Son. C.t.: Paulo Bento.

Best result: fourth place (2002).

Stella: Heung-Min Son.

Ballots: Chul Hong/Kim Jin-su; Kim Tae-Hwan/ Kim Moon-hwan.