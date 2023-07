Where and when to see the friendlies of Ligue 1 clubs? The preparation program

July 8

Lens – Dunkerque (L2) : 4-4

July 9th

Monaco – Union Saint-Gilloise (BEL): 1-1

11 July

Metz – Racing Luxembourg (LUX): 3-0

Friday July 14

Triglav Kranj (SLN) – Le Havre: 2-9

Lens – Amiens (L2): 2-2

Lausanne-Sport (SUI) – Nice: 3-1

De Treffers (D3 HOL) – Lyon : 1-2

Saturday July 15

Reims-Eupen (BEL): 2-3

Lorient-Concarneau (L2): 3-3

Metz – Seraing (BEL): 2-1

Cercle Bruges – Monaco: 3-0

Clermont – Orleans (N): 1-0

Brest – Avranches (N): 2-0

Nantes – Laval (L2): 0-3

Marseille – Nimes (N): 2-0

Montpellier – Toulouse : 3-1

July 17

17h: Strasbourg – Hoffenheim (ALL), in Kitzbühel (AUT)

July 19

Reims – Charleroi (BEL), at the Reims training center

Le Havre – Caen (L2), in Vire (14)

Lille – Dunkirk (L2), at the LOSC training center

4 p.m.: Manchester United (ENG) – Lyon, in Edinburgh

5 p.m.: Rennes – Concarneau (L2), at the Rennes training center

7 p.m.: Toulouse – FC Andorra (D2 ESP), in Toulouse

8 p.m.: Monaco – Betis Sevilla (ESP), at Burton-upon-Trent (ENG)

July 21

4 p.m.: Strasbourg – Besiktas (TUR), in Grödig (AUT)

5 p.m.: Paris-SG – Le Havre, at the PSG training center

22nd of July

Lille – Cercle Bruges (BEL), at the LOSC training center

Guingamp (L2) – Lorient, in Guingamp (22)

Troyes (L2) – Metz, in Troyes

Reims – Amiens (L2), in Épernay

11h : Lens – Dijon (N) 11 h

11 a.m.: Montpellier – Nice 11 a.m. in Palamos (ESP)

12h: Eupen (BEL) – Marseille 12h in Bielefeld (ALL)

3:30 p.m.: Lens – Sochaux (N) 3:30 p.m.

3:30 p.m.: Toulouse – Werder Bremen (GER) 3:30 p.m. in Austria

4 p.m.: Saint-Étienne (L2) – Clermont 4 p.m. at L’Étrat (42)

16h : Leeds (D2 ANG) – Monaco 16 h à York (ANG)

5 p.m.: Saint-Malo (N2) – Rennes 5 p.m. in Saint-Malo (35)

6 p.m.: Brest – Concarneau (L2) 6 p.m. in Plouvorn (29)

July 23

5 p.m.: Nantes – Angers (L2), in Basse-Goulaine (44)

6 p.m.: Molenbeek (BEL) – Lyon, in Brussels

July 25

Metz – Sochaux (L2), in Epinal (88)

12:20 p.m.: Paris-SG – Al-Nassr (ARS), in Osaka (JAP) (on beIN Sports 1)

19h : Toulouse – Norwich (D2 ANG), en Autriche

July 26

Getafe (ESP) – Reims, to San Pedro del Pinatar (ESP)

Lille – Le Havre, at the LOSC training center

6 p.m.: Brest – Rennes, in Dinan (22)

6:30 p.m.: Strasbourg – Sturm Graz (AUT), in Colmar (68)

6:30 p.m.: Clermont – Montpellier, in Millau (12)

July 27

13h : RKC Waalwijk (HOL) – Marseille, and Allemagne

July 28

12:20 p.m.: Paris-SG – Cerezo Osaka (JAP), in Osaka (on beIN Sports 1)



July 29

Saragosse (D2 ESP) – Reims, to San Pedro del Pinatar (ESP)

Clermont-Sochaux (L2)

Lorient – Le Havre, in Dinan (22)

Amiens (L2) – Metz, in Amiens

11 a.m.: Toulouse – Osasuna (ESP), in Tarbes

3 p.m.: Wolfsburg (ALL) – Lens, à Wolfsburg

4pm: Hull City (D2 ANG) – Nantes, Kingston-upon-Hull (ANG)

4 p.m. and 6 p.m.: Friborg (GER) – Strasbourg, in Friborg

5 p.m.: Guingamp (L2) – Brest, in Guingamp (22)

6 p.m.: Montpellier – Saint-Étienne (L2), at Grau du Roi (30)

6 p.m.: Rennes – West Ham (ENG), in Rennes

20h: Celta Vigo (ESP) – Lyon, to Vigo

20: Braga (POR) – Nice, to Braga

8:30 p.m.: Genoa (ITA) – Monaco, in Genoa (ITA)

1st of August

12:20 p.m.: Paris-SG – Inter Milan (ITA), in Tokyo (on beIN Sports 1)

August 2nd

6:30 p.m.: Lorient – Nantes, in Vannes (56)

7pm: Lens – Turin (ITA), à Lens

7 p.m.: Arsenal (ENG) – Monaco, in London

8 p.m.: Nottingham Forest (ENG) – Rennes, in Nottingham

8:45 p.m .: Marseille – Bayer Leverkusen (GER), in Marseille (on W9)

5 August

Bournemouth (ENG) – Lorient, in Bournemouth

Heerenveen (HOL) – Metz, à Heerenveen

12h30 : Manchester United (ANG) – Lens, à Manchester

1.30pm: Nice – Villarreal (ESP), at Newcastle (ANG)

14h: Wolverhampton (ANG) – Rennes, in Wolverhampton

15h30 : Mönchengladbach (ALL) – Montpellier, to Mönchengladbach

3:30 p.m. and 6:30 p.m.: Strasbourg – Werder Bremen (GER), in Strasbourg

17h: Brentford (ANG) – Lille, at Brentford

6 p.m.: Brest – Cagliari (ITA), in Brest

6 p.m.: Crystal Palace (ENG) – Lyon, in London

6 p.m.: Cologne (GER) – Nantes, in Cologne

August 6

Reims – Torino (ITA), in Reims

2 p.m.: Nice – Fiorentina (ITA), at Newcastle (ANG)

7:30 p.m.: Toulouse – AS Rome (ITA), in Toulouse

August 7

5pm : Bayern Munich (ALL) – Monaco, to Unterhaching (ALL)

