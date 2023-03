Below are the official line-ups for Udinese-Milan, valid for the 27th matchday of Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Wallace, Pereyra, Udogie; Betto, Success. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Subtle.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer; Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Adli, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere. All. Pegs.

REFEREE: Duties of Rome.

ASSISTANTS: Cecconi and Bercigli.

IV MAN: Feliciani

WAS: be born.

AVAR: Pagans.