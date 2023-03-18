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Udinese-Milan, official formations: Ibrahimovic is back from 1′. Ballo-Touré replaces Theo

by admin

Below are the official line-ups for Udinese-Milan, valid for the 27th matchday of Serie A:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Wallace, Pereyra, Udogie; Betto, Success. A disp.: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski, Pafundi. All. Subtle.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer; Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Adli, Rebic, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere. All. Pegs.
REFEREE: Duties of Rome.
ASSISTANTS: Cecconi and Bercigli.
IV MAN: Feliciani
WAS: be born.
AVAR: Pagans.

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