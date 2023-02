I don’t know if it was by design that UNESCO chose to institute International Radio Day on the eve of Valentine’s Day. Chance of the calendar or not, the opportunity is great for me to declare my love on the radio through this poem.

Sacrée radio Dont je savoure la musique audio, Sacrée radio Dont je m'abreuve de précieuses infos.

Des voix du monde tu répands l'écho,

Dans nos villes et dans nos hameaux.

Par tes ondes résonnent nos mots

Exprimés sur tant de maux.

De l'éducation tu te fais le porte-flambeau

A l'ombre des réseaux sociaux.

Sacrée radio Dont je savoure la musique audio, Sacrée radio Dont je m'abreuve de précieuses infos.

La génération web 2.0 Te tourne le dos. Hyperconnectée dès le berceau, Elle te trouve vieillot. Mais à toi, je suis toujours accro Tel un irréductible narco.

Sacrée radio Dont je savoure la musique audio, Sacrée radio Dont je m'abreuve de précieuses infos.

Tu braves l'étau De l'arbitraire de puissants nigauds, Imbus de leur sinistre égo, Résolus à te faire la peau. Tu survivras grâce à notre sursaut Pour ta liberté devant les tribunaux. Eli Akue 13 février 2023 Journée internationale de la radio