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The content of the Friday sermon on the topic (The believer between his work and the mercy of the Creator, Glory be to Him) delivered by D. Benaissa Qammad at the Ibn Abd al-Barr Mosque in Oujda..VIDEO

by admin

The electronic newspaper and Jeddah City work team

Oujda City is an electronic newspaper founded in July 2004
Publishing Director: Al-Hussain Qaddouri
Editor-in-Chief: Amina Ben Zakry
Technical Department: Kadouri Aladdin
Photography Department: Muhammad Effendi – by Khashibi Jawad
Editorial board: Mohamed Sherky, Omar Heimry, Zayed El-Tayeb, Mohamed Duraihem, Qadouri Al-Khudair, Mohamed Shahlal, Zariba Azouz, Abdel-Qader Badawi

Address: Al-Aqsa Street No. 8 bis, Al-Quds District, Jeddah
Phone: 0666776258
Email: [email protected]

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