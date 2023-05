Max Verstappen is the clear favorite in qualifying for the Miami Grand Prix (10 p.m., live on ORF1). The Dutch Red Bull driver also set the best time in the third practice session on Saturday. The world champion and championship leader was 0.406 seconds faster than Charles Leclerc in the Ferrari. Verstappen’s teammate Sergio Perez came in third (+ 0.515).

Third free practice 1. Max Verstappen NED Red Bull 1:27,535 2. Charles Leclerc MON Ferrari 1:27,941 3. Sergio Perez MEX Red Bull 1:28,050 4. Carlos Sainz ESP Ferrari 1:28,125 5. Esteban Ocon FROM Alpine 1:28,407 6. Pierre Gasly FROM Alpine 1:28,428 7. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo 1:28,456 8. Nico Hülkenberg GER Haas 1:28,497 9. Alexander Albon THA Williams 1:28,561 10. George Russell GBR Mercedes 1:28,606 11. Kevin Magnussen THE Haas 1:28,607 12. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:28,618 13. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:28,718 14. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:28,723 15. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1:29,074 16. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri 1:29,179 17. Logan Sargeant USA Williams 1:29,264 18. Oscar Piastri OUT OF McLaren 1:29,375 19. Lando Norris GBR McLaren 1:29,401 20. Nyck de Vries NED Alpha Tauri 1:29,447